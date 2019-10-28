В Брянске пройдут гастроли Могилевского драматического театра
Артисты привезли с собой три спектакля
Брянцев ждут две комедии и сказка.Фото: Елена РАКОВА
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В начале ноября в Брянск с гастролями приедет Могилевский драмтеатр. Артисты привезут с собой три постановки, сообщают в пресс-службе брянского драмтеатра.
5 ноября брянцев на сцене ждет комедия «Тартюф» по пьесе Мольера (16+). 6 ноября покажут постановку «Три красавицы» (16+). Для маленьких зрителей белорусские актеры подготовили сказку «По щучьему велению»(6+).
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ИСТОЧНИК KP.RU