13 чиновников Погарского района «забыли» рассказать о своих доходах
В прокуратуре потребовали устранить нарушения закона
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В Погарском районе не все чиновники правильно заполнили декларации. 13 госслужащих не указали свои доходы, не учли недвижимость и счета в банках, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Прокурор потребовал от главы администрации устранить нарушения закона и наказать подчиненных, нарушивших закон.
Требования правоохранителя рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU