13 чиновников Погарского района «забыли» рассказать о своих доходах

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-28T10:47:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Погарском районе не все чиновники правильно заполнили декларации. 13 госслужащих не указали свои доходы, не учли недвижимость и счета в банках, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокурор потребовал от главы администрации устранить нарушения закона и наказать подчиненных, нарушивших закон.

Требования правоохранителя рассматривают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU