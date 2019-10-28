2019-10-28T10:16:20+03:00
Происшествия

В Комаричском районе во время страшной автоаварии погибла женщина

В ДТП пострадали еще еще трое, в том числе двое детей
Елена РАКОВА
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Легковушку после столкновения с грузовиком отбросило на обочину.Легковушку после столкновения с грузовиком отбросило на обочину.
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В Комаричском районе легковушка "Киа" врезалась в КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.30 в воскресенье, 27 октября на 452 километре автодороги М-3 "Украина".

- По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля "Киа", двигаясь в сторону российско-украинской границы столкнулся с грузовиком КамАЗ, который ехал впереди в попутном направлении, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - В автоаварии погибла 47-летняя пассажирка "Киа", пострадали еще три человека, которые ехали в легковом автомобиле.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали водителя легковушки сочетанную травму, открытый перелом и вывих правого голеностопа, ушиб правой брови и правого предплечья. У 14-летнего пассажира - черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом височной кости справа. У 10-летнего ребенка - сочетанная травма, ушиб левого колена, ушиб левого локтя, ушиб тазобедренных суставов, ссадины на лице. Всех пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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