В Брянске жителям микрорайона «Речной» дали свет
Но отопления и горячей воды пока нет
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В Брянске жителям улицы Комарова дали свет. Подачу электроэнергии наладили примерно в шесть часов вечера, сообщили в соцсетях.
Но горячей воды и отопления до сих пор нет. Их пообещали наладить в ближайшие сутки.
Ремонтные работы продолжаются.
Напомним, местные жители обвинили в обрыве коммуникаций дорожников, которые ведут работы в районе памятника артиллеристам.
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ИСТОЧНИК KP.RU