В Брянске жителям микрорайона «Речной» дали свет

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-27T18:14:04+03:00

Но отопления и горячей воды пока нет

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В Брянске жителям улицы Комарова дали свет. Подачу электроэнергии наладили примерно в шесть часов вечера, сообщили в соцсетях.

Но горячей воды и отопления до сих пор нет. Их пообещали наладить в ближайшие сутки.

Ремонтные работы продолжаются.

Напомним, местные жители обвинили в обрыве коммуникаций дорожников, которые ведут работы в районе памятника артиллеристам.

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ИСТОЧНИК KP.RU