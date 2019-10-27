В Брянске следователи проводят проверку по факту гибели женщины

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-27T14:54:43+03:00

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В Брянске следователи проводят проверку гибели женщины на улице Ново-Советской.

Личность погибшей установили. Ею оказалась 52-летняя местная жительница.

При осмотре на месте происшествия работал медэксперт.

-Укусы животных не являются прижизненными и были причинены после наступления смерти, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для уточнения полученных данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU