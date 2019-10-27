В Брянской области отыскали пропавших в лесу парня и девушку
В субботу, 26 октября, в Брянской области пропали сразу четыре человека. Трое заблудились в лесу. Четвертой заявкой на поиск оказалась девочка-подросток, сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт"Брянск".
На границе Брянской и Калужской областей недалеко от города Дятьково мужчина потерялся в лесу. Он сам вышел к своему автомобилю и вернулся домой.
А вот парень и девушка зашли в часу и обратный путь найти не смогли. Ребят нашли у поселка Усовье. Они смогли объяснить волонтерам, где остановились. Молодых людей доставили домой, их жизни ничего не угрожает.
Благополучно завершился и поиск девочки-подростка. Волонтеры и родственники отыскали ребенка поздно ночью и отвезли домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU