На улице Ново-Советской в Брянске нашли тело женщины
О ЧП рассказали в социальных сетях
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В Брянске на улице Ново-Советской утром 27 октября нашли тело женщины. О трагедии рассказали местные жители в социальных сетях. У погибшей на теле обнаружили раны.
По одной из версий, она стала жертвой бездомных собак. Но многие горожане эту информацию опровергают.
По факту гибели женщины в полиции проводят проверку. Правоохранители выяснят, что стало причиной трагедии.
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ИСТОЧНИК KP.RU