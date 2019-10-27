На улице Ново-Советской в Брянске нашли тело женщины

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-27T11:50:51+03:00

О ЧП рассказали в социальных сетях

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В Брянске на улице Ново-Советской утром 27 октября нашли тело женщины. О трагедии рассказали местные жители в социальных сетях. У погибшей на теле обнаружили раны.

По одной из версий, она стала жертвой бездомных собак. Но многие горожане эту информацию опровергают.

По факту гибели женщины в полиции проводят проверку. Правоохранители выяснят, что стало причиной трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU