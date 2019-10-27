В Локте пожарные спасли из огня жильцов дома
В брасовском поселке Локоть в субботу, 26 октября, произошел пожар. О ЧП на проспекте Ленина оперативному дежурному МЧС сообщили в 15.38.
К месту вызова выехали расчеты пожарно-спасательной части №41. Оказалось, огнем охвачена комната квартиры площадью 12 квадратных метров.
За 15 минут возгорание удалось потушить.
- В результате пожара есть пострадавшие, которые были спасены личным составом, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Причину возникновения огня установят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU