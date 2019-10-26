2019-10-26T21:47:17+03:00
Происшествия

Жителя Бежицкого района Брянска задержали за жестокое убийство матери

Следователи выясняют, что стало причиной расправы
Елена РАКОВА
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По факту убийства следователи завели уголовное дело.По факту убийства следователи завели уголовное дело.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Брянца подозревают в жестоком убийстве 78-летней матери. Следователи завели уголовное дело.По версии следствия, утром в субботу, 26 октября, 48-летний житель Бежицы три раза ударил свою мать в грудь и шею ножом.

- Пожилая женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемого в убийстве задержали. Следователи устанавливают мотивы, побудившие его к убийству матери.

Решается вопрос об аресте брянца и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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