Жителя Бежицкого района Брянска задержали за жестокое убийство матери
Брянца подозревают в жестоком убийстве 78-летней матери. Следователи завели уголовное дело.По версии следствия, утром в субботу, 26 октября, 48-летний житель Бежицы три раза ударил свою мать в грудь и шею ножом.
- Пожилая женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемого в убийстве задержали. Следователи устанавливают мотивы, побудившие его к убийству матери.
Решается вопрос об аресте брянца и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU