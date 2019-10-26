2019-10-26T12:18:45+03:00
Происшествия

В Брянске столкнулись две легковушки, пострадали двое детей

Ребятам оказали медицинскую помощь и отпустили домой
Елена РАКОВА
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После оказания медицинской помощи детей отпустили домой, назначив лечение.После оказания медицинской помощи детей отпустили домой, назначив лечение.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.25 на ул. Урицкого в г. Брянске.

По предварительной информации, областной Госавтоинспекции, 33-летняя автомобилистка на "ЛАДА-219010" ехала по улице Пионерской со стороны улицы Калинина в сторону улицы Красноармейской. И не уступила дорогу "Субару форестер", который ехал по лице Урицкого.

В автоаварии пострадали двое детей, которые ехали в "Субару". Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у 13-летнего пассажира ушиб левого тазобедренного сустава, у 8-летней пассажирки - растяжение связочного аппарата шеи. После оказания медицинской помощи детей отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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