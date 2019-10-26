В Бежицком районе Брянска ремонтируют наркодиспансер

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-26T10:56:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Наркодиспансер, который находится в Бежицком районе Брянска, отремонтируют.

Как стало известно на встрече заместителя губернатора Брянской области Владимира Оборотова и заместителя директора регионального департамента здравоохранения Виталия Мосина, в медучреждении идет капитальный ремонт кровли и фасада. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Брянской области.

Напомним, областной наркодиспансер в здание, где находился роддом Бежицкого района на улице Комсомольской, перевели в 2017 году. При этом местные жители были против такого соседства. Но экс-глава города Александр Хлиманков уверил бежичан, что это временная мера. Однако спустя почти три года ситуация не изменилась.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU