2019-10-26T10:56:25+03:00
Общество

В Бежицком районе Брянска ремонтируют наркодиспансер

В медучреждении обновят кровлю и фасад
Елена РАКОВА
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Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.
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Наркодиспансер, который находится в Бежицком районе Брянска, отремонтируют.

Как стало известно на встрече заместителя губернатора Брянской области Владимира Оборотова и заместителя директора регионального департамента здравоохранения Виталия Мосина, в медучреждении идет капитальный ремонт кровли и фасада. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Брянской области.

Напомним, областной наркодиспансер в здание, где находился роддом Бежицкого района на улице Комсомольской, перевели в 2017 году. При этом местные жители были против такого соседства. Но экс-глава города Александр Хлиманков уверил бежичан, что это временная мера. Однако спустя почти три года ситуация не изменилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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