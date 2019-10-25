2019-10-25T18:45:22+03:00
Общество

В Брянской области учредили День профсоюзов

Каждый год этот праздник будут отмечать 26 октября
Елена РАКОВА
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В Брянской области учредили День профессиональных союзов. Теперь его каждый год будут отмечать 26 октября. Соответствующий закон подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Дату для празднования выбрали не случайно, - говорят в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Именно 26 октября 1948 года на Брянщине состоялась первая учредительная конференция Брянского областного Совета профсоюзов. С этого времени самая массовая организация принимала активное участие в решении важнейших социальных задач в интересах жителей области и страны.

На торжественном собрании. посвященном празднику заместитель губернатора вручил лучшим профсоюзным активистам Благодарственные письма губернатора Брянской области и главного федерального инспектора по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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