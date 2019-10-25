После ремонта в Брянском районе откроют памятник воинам-водителям

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-25T10:51:03+03:00

Памятник создали больше 50 лет назад. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В пятницу, 25 октября, в Брянском районе откроют после ремонта первый в стране памятник воинам-водителям.

Торжество приурочили ко Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Памятник воинам-водителям находится на въезде в Брянск со стороны Орла на трассе А 141. Он расположен неподалеку от поселка Осиновая горка. Именно от туда уходил на фронт сформированный в первые месяцы автомобильный батальон. В его составе были водители и автомобили предприятий Брянска.

Мемориальный комплекс на этом месте открыли в 1968 году, накануне двадцать пятой годовщины освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Деньги на его создание собрали брянские автотранспортные организации и дорожные предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU