В Брянске заканчивают благоустройство в сквере у ДК имени Дмитрия Кравцова

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-24T18:37:49+03:00

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В Брянске заканчивают приводить в порядок территорию у ДК имени Дмитрия Кравцова.

- Взамен разбитого асфальта уложили аккуратное покрытие из тротуарной плитки, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Зону отдыха перед дворцом культуры также благоустроили. Строители заменили бордюры и заасфальтировали подъездную дорогу и тротуары.

К слову, всего на работы выделили 2,5 миллиона рублей.

Напомним, ремонт в сквере ведут по программе инициативного бюджетирования. С предложением благоустроить территорию у дворца выступили жители Володарского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU