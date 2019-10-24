В Брянске заканчивают благоустройство в сквере у ДК имени Дмитрия Кравцова
В Брянске заканчивают приводить в порядок территорию у ДК имени Дмитрия Кравцова.
- Взамен разбитого асфальта уложили аккуратное покрытие из тротуарной плитки, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Зону отдыха перед дворцом культуры также благоустроили. Строители заменили бордюры и заасфальтировали подъездную дорогу и тротуары.
К слову, всего на работы выделили 2,5 миллиона рублей.
Напомним, ремонт в сквере ведут по программе инициативного бюджетирования. С предложением благоустроить территорию у дворца выступили жители Володарского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU