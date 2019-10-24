2019-10-24T13:40:25+03:00
Политика

Брянский губернатор подал заявку на вступление в "Единую Россию"

Елена РАКОВА
Поделиться:
Александр богомаз Руководит Брянской областью с осени 2014 года.Александр богомаз Руководит Брянской областью с осени 2014 года.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подал заявку на вступление в партию "Единая Россия". Примут ли его в ряды крупней политической партии страны, станет известно в ближайшее время.

С момента избрания на пост главы региона в 2015 году Александр Богомаз не входил ни в одну из политических партий, сообщает ТАСС. Срок действия полномочий нынешнего председателя регионального правительства истекает в 2020 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянская певица Анастасия Гладилина записала новую песню
Жителей Брянской области будут штрафовать за порчу газонов
Как пользоваться контейнерами для раздельного сбора отходов. Руководство для жителей
Брянского студента наградили медалью Следственного комитета России
На Брянщине за три дня оштрафовали 324 водителя автобусов
Брянские поисковики развеяли слухи о маньяке-педофиле
В Суземском районе закроют сразу два железнодорожных переезда
Продукция Бежицкого хлебокомбината удостоена высоких наград
22 жительницы Брянской области получат почетный знак "Материнская слава"
В Брянской области почти на 600 рублей увеличат пособие на третьего ребенка
Депутатам Брянской областной Думы вручили удостоверения
В Рогнединском районе в ДТП пострадал 25-летний мотоциклист
Брянская прокуратура прикрыла ларек из-за продавца-мигранта
В Брянске мэрия затягивает с выделением земель многодетным
Заседание Брянского горсовета назначено на 30 октября
Депутатская группа Советского района
Выборы главы Брянской городской администрации
Жителя Навлинского района отправят в колонию за взятку инспектору ГИБДД
В Брянске по дороге к МРЭО поставили новые остановки