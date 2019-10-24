Брянский губернатор подал заявку на вступление в "Единую Россию"
Александр богомаз Руководит Брянской областью с осени 2014 года.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз подал заявку на вступление в партию "Единая Россия". Примут ли его в ряды крупней политической партии страны, станет известно в ближайшее время.
С момента избрания на пост главы региона в 2015 году Александр Богомаз не входил ни в одну из политических партий, сообщает ТАСС. Срок действия полномочий нынешнего председателя регионального правительства истекает в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU