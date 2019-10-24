Брянский губернатор подал заявку на вступление в "Единую Россию"

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-24T13:40:25+03:00

Александр богомаз Руководит Брянской областью с осени 2014 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Изменить размер текста: A A

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подал заявку на вступление в партию "Единая Россия". Примут ли его в ряды крупней политической партии страны, станет известно в ближайшее время.

С момента избрания на пост главы региона в 2015 году Александр Богомаз не входил ни в одну из политических партий, сообщает ТАСС. Срок действия полномочий нынешнего председателя регионального правительства истекает в 2020 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU