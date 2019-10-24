В Брянске мэрия затягивает с выделением земель многодетным

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-24T11:22:10+03:00

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Брянская городская администрация затягивает выделение земель для многодетных семей. К такому выводу пришла прокуратура после проверки.

Правоохранители установили, что по плану, утвержденному главой мэрии, участки по улице Антоновка в Бежицком районе должны были распределить в первом полугодии 2019 года. На этих землях могут жить более 500 многодетных семей.

Однако аукцион на разработку проектов планировки и межевания территорий провели только в сентябре. А выполнят контракт только к концу года, в декабре.

- Из-за затягивания сроков от исполняющего обязанности главы Брянской городской администрации потребовали устранить нарушения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU