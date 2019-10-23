2019-10-23T18:44:54+03:00
Общество

Брянские экс-сотрудники транспортной полиции ловили преступников на живца

За «приманивание» нарушителей стражей порядка отправят в колонию-поселение
Ольга УМАРОВА
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Приговор в законную силу еще не вступил.Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске прошел суд над бывшими сотрудниками транспортной полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе Брянского ЛО МВД РФ на транспорте.

Как установил суд, двое сотрудников решили оригинальным способом повысить процент раскрываемости преступлений.

- На подконтрольной им территории стражи порядка искусственно создали благоприятные условия для кражи железнодорожного имущества, принадлежащего ОАО «Российские железные дороги», - уточнили в пресс-службе.

Каждому из осужденных дали по году колонии-поселения. Также два года они не смогут занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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