Брянские экс-сотрудники транспортной полиции ловили преступников на живца

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-23T18:44:54+03:00

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Иван ВИСЛОВ

За «приманивание» нарушителей стражей порядка отправят в колонию-поселение

Изменить размер текста: A A

В Брянске прошел суд над бывшими сотрудниками транспортной полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе Брянского ЛО МВД РФ на транспорте.

Как установил суд, двое сотрудников решили оригинальным способом повысить процент раскрываемости преступлений.

- На подконтрольной им территории стражи порядка искусственно создали благоприятные условия для кражи железнодорожного имущества, принадлежащего ОАО «Российские железные дороги», - уточнили в пресс-службе.

Каждому из осужденных дали по году колонии-поселения. Также два года они не смогут занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU