Брянские экс-сотрудники транспортной полиции ловили преступников на живца
В Брянске прошел суд над бывшими сотрудниками транспортной полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе Брянского ЛО МВД РФ на транспорте.
Как установил суд, двое сотрудников решили оригинальным способом повысить процент раскрываемости преступлений.
- На подконтрольной им территории стражи порядка искусственно создали благоприятные условия для кражи железнодорожного имущества, принадлежащего ОАО «Российские железные дороги», - уточнили в пресс-службе.
Каждому из осужденных дали по году колонии-поселения. Также два года они не смогут занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
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ИСТОЧНИК KP.RU