2019-10-23T17:49:40+03:00
Спорт

Брянский тренер привезла из Китая шесть золотых медалей

Наталью Водотыка признали одной из лучших на всемирном турнире
Ольга УМАРОВА
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Фото: bzfit.ru.Фото: bzfit.ru.
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Брянский тренер по плаванию Наталья Водотыка привезла домой шесть золотых медалей. Международные соревнования в категории мастерс проходили в китайском городе Вэньчжоу с 12 по 19 октября.

Наша землячка стала одной из лучших на всемирном турнире. Спортивный стаж Натальи – 34 года, она воспитала многих чемпионов и сама регулярно участвует в турнирах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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