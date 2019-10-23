Брянский тренер привезла из Китая шесть золотых медалей
Наталью Водотыка признали одной из лучших на всемирном турнире
Фото: bzfit.ru.
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Брянский тренер по плаванию Наталья Водотыка привезла домой шесть золотых медалей. Международные соревнования в категории мастерс проходили в китайском городе Вэньчжоу с 12 по 19 октября.
Наша землячка стала одной из лучших на всемирном турнире. Спортивный стаж Натальи – 34 года, она воспитала многих чемпионов и сама регулярно участвует в турнирах.
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ИСТОЧНИК KP.RU