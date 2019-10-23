2019-10-23T16:22:07+03:00
Общество

Из-за тумана отменили рейс Москва-Брянск-Симферополь

Самолет так и не вылетел из аэропорта
Мария Дедкова
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Из-за тумана в Брянске в среду, 23 октября, отменили рейс в Москву и Симферополь. Погода не дала самолету вылететь из аэропорта отправления. Сначала в авиакомпании сообщили о задержке рейсов. А потом их и вовсе отменили.

К слову, это должен был быть последний в этом году полет из Брянска в столицу Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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