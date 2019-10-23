СК: жительница Брянска 184 раза ударила мать ножом из ревности
Уголовное дело горожанки передали в суд
Трагедия произошла 25 марта.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске за убийство матери под суд пойдет 31-летняя горожанка.
Трагедия произошла 25 марта. По версии следствия, молодая женщина была в квартире по улице Камозина со своей матерью.
- На почве ревности между родственницами произошла ссора, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Тогда обвиняемая 184 раза ударила мать ножом. От полученных ранений 68-летняя женщина скончалась.
Прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело передадут в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU