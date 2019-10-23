В Брянске пьяный водитель ГАЗели насмерть сбил пенсионерку и уехал
В Брянске на автомобилиста, насмерть сбившего пенсионерку, завели уголовное дело.
Все случилось 18 октября около 12.35 на улице Центральной. 29-летний водитель за рулем «ГАЗа 2757УО» не справился с управлением, сбил пешехода и уехал.
Вскоре злоумышленника задержали. Автомобилист оказался пьяным, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
69-летняя пенсионерку госпитализировали в городскую больницу №2, где от полученных травм она скончалась.
На нарушителя завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 12 лет колонии.
До суда брянец будет под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU