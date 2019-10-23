В Брянске пьяный водитель ГАЗели насмерть сбил пенсионерку и уехал

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-23T15:31:07+03:00

Брянцу грозит до 12 лет колонии. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

Изменить размер текста: A A

В Брянске на автомобилиста, насмерть сбившего пенсионерку, завели уголовное дело.

Все случилось 18 октября около 12.35 на улице Центральной. 29-летний водитель за рулем «ГАЗа 2757УО» не справился с управлением, сбил пешехода и уехал.

Вскоре злоумышленника задержали. Автомобилист оказался пьяным, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

69-летняя пенсионерку госпитализировали в городскую больницу №2, где от полученных травм она скончалась.

На нарушителя завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 12 лет колонии.

До суда брянец будет под стражей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU