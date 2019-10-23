2019-10-23T14:02:01+03:00
Авто

В Брянске возле четырех детских садов устроят сплошные проверки водителей

Инспекторы ДПС расположатся во всех районах города
Елена РАКОВА
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Сплошные проверки автолюбителей пройдут во всех районах Брянска.Сплошные проверки автолюбителей пройдут во всех районах Брянска.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сразу у четырех детских садов в Брянске устроят сплошные проверки водителей. Инспекторы ДПС устроят ревизии автомобилистов 24 октября с 7.30 до 8.00 утра.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, проверки транспортных средств направленны на пресечение нарушений, связанных с перевозкой детей-пассажиров.

ВАЖНО!

Где пройдут сплошные проверки:

- Фокинский район, улица Киевская, 59 в районе детского сада № 44 "Солнышко"

- Володарский район, улица Есенина, 7 в районе детского сада № 148 "Звездный"

- Советский район, улица Советская, 6а в районе детского сада № 137 "Ивушка"

- Бежицкий район, улица 22 Съезда, 45а в районе детского сада № 140 "Моржонок"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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