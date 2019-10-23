В Брянске возле четырех детских садов устроят сплошные проверки водителей
Сразу у четырех детских садов в Брянске устроят сплошные проверки водителей. Инспекторы ДПС устроят ревизии автомобилистов 24 октября с 7.30 до 8.00 утра.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, проверки транспортных средств направленны на пресечение нарушений, связанных с перевозкой детей-пассажиров.
ВАЖНО!
Где пройдут сплошные проверки:
- Фокинский район, улица Киевская, 59 в районе детского сада № 44 "Солнышко"
- Володарский район, улица Есенина, 7 в районе детского сада № 148 "Звездный"
- Советский район, улица Советская, 6а в районе детского сада № 137 "Ивушка"
- Бежицкий район, улица 22 Съезда, 45а в районе детского сада № 140 "Моржонок"
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ИСТОЧНИК KP.RU