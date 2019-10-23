На Брянщине насчитали 53 вида птиц

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-23T12:30:29+03:00

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В Брянской области провели ежегодную "перепись" пернатых. Предварительные итоги Дней наблюдений птиц подвели в заповеднике "Брянский лес". С 28 сентября по 6 октября орнитологи-любители и ученые насчитали 1505 особей 53 видов птиц.

- Не менее 50 человек приняли участие в акции, - говорит ведущий научный сотрудник заповедника "Брянский лес" Сергей Косенко. – Из них к охраняемым видам относятся лебедь-шипун, гоголь, серый журавль, средний и белоспинный дятлы. Средний дятел занесен в Красную книгу России, а остальные виды – в Красную книгу Брянской области.

Наблюдатели заметили на просторах Брянщины большую белую цаплю, серую куропатку, лысуху, седого дятла, кедровку и горихвостку-чернушку.

Ну, а лидером по численности стали серые журавли - примерно четверть всех учтенных птиц. так много их попалось на глаза брянцам из-за перелета многочисленных журавлиных стай в теплые края, который пришелся на время проведения акции. Грач стал вторым - 14%, а галка – третьей - 12%.

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ИСТОЧНИК KP.RU