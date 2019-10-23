Музей-заповедник "Овстуг" откроют для ночных посетителей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-23T12:07:23+03:00

Музей-заповедник "Овстуг" уже в девятый раз станет участником культурной акции. Фото: Елена РАКОВА

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Музей-заповедник "Овстуг" присоединится ко всероссийской акции "Ночь искусств". Она пройдет 2 ноября с 15.00 до 21.00. Все это время двери усадьбы Федора Тютчева будут открыты для вечерних посетителей.

- Участники акции побывают на экскурсии по литературной и театральной выставкам, презентации экспресс-выставок мало известных экспонатов музея, - рассказывают организаторы акции. - Состоится встреча с московским литературоведом и исследователем Людмилой Калюжной. В залах музея пройдет экскурсия-викторина и будут работать мастер-классы по изготовлению памятных сувениров.

Завершится вечер показом документального фильма о жизни и творчестве Федора Тютчева (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU