Музей-заповедник "Овстуг" откроют для ночных посетителей
Музей-заповедник "Овстуг" присоединится ко всероссийской акции "Ночь искусств". Она пройдет 2 ноября с 15.00 до 21.00. Все это время двери усадьбы Федора Тютчева будут открыты для вечерних посетителей.
- Участники акции побывают на экскурсии по литературной и театральной выставкам, презентации экспресс-выставок мало известных экспонатов музея, - рассказывают организаторы акции. - Состоится встреча с московским литературоведом и исследователем Людмилой Калюжной. В залах музея пройдет экскурсия-викторина и будут работать мастер-классы по изготовлению памятных сувениров.
Завершится вечер показом документального фильма о жизни и творчестве Федора Тютчева (0+).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU