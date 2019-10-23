Житель Клинцов решил ограбить дом пенсионерки, пока она выносила мусор

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-23T11:58:00+03:00

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Пока 87-летняя пенсионерка из Клинцов выносила мусор, к ней в дом забрался грабитель.

Через несколько минут пожилая женщина вернулась и услышала шум в одной из комнат. Горожанка пошла на звук и увидела, как незнакомец роется в ее шкафу.

- Злоумышленник пообещал не причинять пенсионерке вреда, если она сама признается, где держит деньги, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Связав женщину веревкой, грабитель начал обыскивать дом. Найдя кошелек с 3,5 тысячи рублей, он потребовал, чтобы пенсионерка рассказала, где прячет остальные сбережения.

Но бабушка твердила, что денег в доме больше нет. Прихватив беспроводную акустическую систему за 1,8 тысячи рублей, мужчина скрылся. Освободившись от веревки, потерпевшая поспешила в местный отдел полиции.

Через три дня полицейские задержали предполагаемого грабителя. Им оказался не раз судимый 34-летний уроженец Воронежской области. После освобождения он переехал в Клинцы.

- На допросе подозреваемый признался, что проходя мимо дома потерпевшей, он увидел, как она вышла за калитку, не закрыв дверь, - говорят в полиции. - Этим и воспользовался грабитель. Похищенные деньги он быстро потратил, а акустическую систему, которую планировал продать, полицейские изъяли у него и вернули владелице.

Теперь подозреваемому грозит до семи лет колонии за грабеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU