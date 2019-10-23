В Дятькове в ДТП пострадали пять человек
В Дятькове вечером во вторник, 22 октября, произошла серьезная автоавария. Около 20.20 на проспекте Доброславина столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительной информации, 39-летний водитель "Ауди A4" при выезде с заправки не предоставил преимущество Ладе-217030, поясняют в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП пострадали пять человек. 39-летний водитель иномарки получил перелом ребер и позвоночника. 21-летний водитель отечественной легковушки - перелом бедра. Автомобилистов госпитализировали.
Остальные отделались более легкими травмами. У 18-летней пассажирки "Лады" диагностировали перелом руки и носа. Ее 19-летний спутник поранил лоб. Еще один 20-летний пассажир "Лады" ушиб грудь. Ребятам оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU