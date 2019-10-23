В Сельцо свалки убрали после обращения в прокуратуру
В городской администрации прислушались к требованиям правоохранителей
В лесу, прилегающем к Молодежному центру, нашли пять незаконных свалокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Сельцо городские власти убрали кучи мусора только после обращения прокуратуры. Нарушения закона правоохранители выявили во время проверки
- В лесу, прилегающем к Молодежному центру, нашли пять незаконных свалок, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор потребовал устранить нарушения.
Администрация города прислушалась к требованиям правоохранителей - мусор убрали.
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ИСТОЧНИК KP.RU