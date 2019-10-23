В Сельцо свалки убрали после обращения в прокуратуру

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-23T10:00:01+03:00

В лесу, прилегающем к Молодежному центру, нашли пять незаконных свалок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городской администрации прислушались к требованиям правоохранителей

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В Сельцо городские власти убрали кучи мусора только после обращения прокуратуры. Нарушения закона правоохранители выявили во время проверки

- В лесу, прилегающем к Молодежному центру, нашли пять незаконных свалок, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор потребовал устранить нарушения.

Администрация города прислушалась к требованиям правоохранителей - мусор убрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU