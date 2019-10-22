Жители Белых Берегов пожаловались на автовзломщиков

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-22T18:39:48+03:00

По словам брянцев, в их машины пытались забраться злоумышленники

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В Белых Берегах местные жители пожаловались на банду взломщиков автомобилей. О своей проблеме горожане рассказали в социальных сетях.

По словам горожан, неизвестные пытаются вскрыть машины и взять оттуда ценности.Поймать злоумышленников пока не удалось.

- У меня в "Калине"ковыряли замки, но не открыли, - поделился один из брянцев.

Белобережцы призвали жителей поселка быть внимательными и не оставлять автомобили без присмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU