Жители Белых Берегов пожаловались на автовзломщиков
По словам брянцев, в их машины пытались забраться злоумышленники
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В Белых Берегах местные жители пожаловались на банду взломщиков автомобилей. О своей проблеме горожане рассказали в социальных сетях.
По словам горожан, неизвестные пытаются вскрыть машины и взять оттуда ценности.Поймать злоумышленников пока не удалось.
- У меня в "Калине"ковыряли замки, но не открыли, - поделился один из брянцев.
Белобережцы призвали жителей поселка быть внимательными и не оставлять автомобили без присмотра.
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ИСТОЧНИК KP.RU