2019-10-22T17:53:49+03:00
Общество

Сквер Карла Маркса в Брянске официально открыли после ремонта

На торжественную церемонию пришли представители администрации, депутаты и горожане
Мария Дедкова
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Напомним, ремонт сквера Карла Маркса обошелся бюджету почти в 43 миллиона рублей.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатовНапомним, ремонт сквера Карла Маркса обошелся бюджету почти в 43 миллиона рублей.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов
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В Брянске 22 октября прошло официальное открытие сквера Карла Маркса. На торжественную церемонию пришли представители администрации, депутаты и горожане. После гости посадили в обновленном сквере деревья, сообщают в пресс-службе брянского горсовета.

Напомним, ремонт сквера Карла Маркса обошелся бюджету почти в 43 миллиона рублей. Его благоустройство проходило по программе "Формирование комфортной городской среды". Здесь установили новые скамейки, сделали фонтан, уложили плитку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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