2019-10-22T17:00:31+03:00
Общество

В Жуковке поднимают останки немецких солдат

В городе ведут раскопки на территории парка
Мария Дедкова
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Фото: Немецких солдат после окончания работ перезахоронят в Курске. "Жуковские новости"Фото: Немецких солдат после окончания работ перезахоронят в Курске. "Жуковские новости"
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В Жуковке на территории парка культуры и отдыха ведут раскопки. Раньше там находилось старое немецкое кладбище.

В парке запланировали ремонт. Администрация района приняла решение поднять тела немецких солдат с помощью сотрудников Ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы».

У экспертов есть доскональные данные о захоронениях, сообщает газета "Жуковские новости". По ним на этом месте предали земле 179 убитых солдат и офицеров. На данный момент эксгумировали 146.

После окончания благоустройства в Жуковке останки перезахоронят на едином мемориальном кладбище в Курске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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