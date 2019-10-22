В Жуковке поднимают останки немецких солдат
В Жуковке на территории парка культуры и отдыха ведут раскопки. Раньше там находилось старое немецкое кладбище.
В парке запланировали ремонт. Администрация района приняла решение поднять тела немецких солдат с помощью сотрудников Ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы».
У экспертов есть доскональные данные о захоронениях, сообщает газета "Жуковские новости". По ним на этом месте предали земле 179 убитых солдат и офицеров. На данный момент эксгумировали 146.
После окончания благоустройства в Жуковке останки перезахоронят на едином мемориальном кладбище в Курске.
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ИСТОЧНИК KP.RU