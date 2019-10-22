2019-10-22T15:59:41+03:00
Общество

23 октября в Брянске проверят автомобилистов с детьми

Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить во всех районах города
Мария Дедкова
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Представители городской Госавтоинспекции напоминают, что нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей.Представители городской Госавтоинспекции напоминают, что нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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23 октября в Брянске вновь пройдут сплошные проверки. Полицейские проследят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей.

На этот раз патрульные машины будут дежурить с 7.30 до 8.00 у детских садов № 108 "Веснянка", № 126 "Счастливый", № 64 "Веселая семейка",№ 129 "Подсолнушек" и №11 "Зернышко".

Представители городской Госавтоинспекции напоминают, что нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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