В Брянске на два дня закроют дорогу к МРЭО

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-22T15:35:40+03:00

В мэрии принесли извинения водителям за доставленные временные неудобства и попросили заранее планировать время поездки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Здесь будут укладывать асфальт

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В Брянске с утра 23 октября на два дня закроют движение по переулку Московскому. На дороге к MРЭО будут укладывать асфальт и ремонтировать телефонную канализацию, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В мэрии принесли извинения водителям за доставленные временные неудобства и попросили заранее планировать время поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU