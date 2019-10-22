В Брянске на два дня закроют дорогу к МРЭО
Здесь будут укладывать асфальт
В мэрии принесли извинения водителям за доставленные временные неудобства и попросили заранее планировать время поездки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
В Брянске с утра 23 октября на два дня закроют движение по переулку Московскому. На дороге к MРЭО будут укладывать асфальт и ремонтировать телефонную канализацию, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
В мэрии принесли извинения водителям за доставленные временные неудобства и попросили заранее планировать время поездки.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU