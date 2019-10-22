В Брянске на проспекте Станке Димитрова сняли на видео проезд легковушки на «красный»
Автор ролика надеется, что лихача найдут и накажут
Фото:vk.com, "Нарушение ПДД Брянск"
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В Брянске сняли на видео лихача, нагло проехавшего на запрещающий сигнал светофора. Ролик опубликовали в социальных сетях в группе городской Госавтонспекции.
Автомобилист за рулем ВАЗа двигался со стоянки торгового центра «Домино», объезжая остановившиеся машины.
На кадрах видны номера нарушителя. Поэтому автор ролика надеется, что лихача найдут и накажут.
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ИСТОЧНИК KP.RU