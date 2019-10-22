В Брянске на проспекте Станке Димитрова сняли на видео проезд легковушки на «красный»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-22T14:05:00+03:00

Автор ролика надеется, что лихача найдут и накажут

Изменить размер текста: A A

В Брянске сняли на видео лихача, нагло проехавшего на запрещающий сигнал светофора. Ролик опубликовали в социальных сетях в группе городской Госавтонспекции.

Автомобилист за рулем ВАЗа двигался со стоянки торгового центра «Домино», объезжая остановившиеся машины.

На кадрах видны номера нарушителя. Поэтому автор ролика надеется, что лихача найдут и накажут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU