Жительницу Брянска заподозрили в убийстве возлюбленного
В Брянске на улице Фосфоритной 21 октября произошло убийство. В доме правоохранители обнаружили тело 54-летнего мужчины.
По версии следствия, к гибели хозяина дома руку приложила его сожительница. Днем брянцы выпивали. Во время застолья они поссорились, и женщина схватилась за нож. Она ударила приятеля в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
- Горожанку задержали, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В суде будут решать вопрос об аресте подозреваемой.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU