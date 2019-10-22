Жительницу Брянска заподозрили в убийстве возлюбленного

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-22T13:41:20+03:00

Брянцы поссорились во время застолья. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске на улице Фосфоритной 21 октября произошло убийство. В доме правоохранители обнаружили тело 54-летнего мужчины.

По версии следствия, к гибели хозяина дома руку приложила его сожительница. Днем брянцы выпивали. Во время застолья они поссорились, и женщина схватилась за нож. Она ударила приятеля в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

- Горожанку задержали, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В суде будут решать вопрос об аресте подозреваемой.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU