Самолет из Краснодара не смог приземлиться в Брянске из-за тумана

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-22T12:52:24+03:00

Из-за задержки утреннего рейса позже соответственно вылетят самолеты в Сочи и Краснодар. Фото: Марина АНТОНОВА

Лайнер отправился на запасной аэродром в Москве

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В Брянске из-за сильного утреннего тумана не смог сесть самолет из Краснодара. Лайнер вылетел из столицы Кубани и отправился на запасной аэропорт в Москву.

Из-за задержки утреннего рейса позже соответственно вылетят самолеты в Сочи и Краснодар, сообщают представители аэропорта "Брянск".

Отправку пассажиров из Внуково ожидают в 13.00. Из Брянска в Сочи этот же лайнер вылетит в 14.20. Обратный рейс запланирован в 17.20. А вот в Краснодар самолет отправится уже в 20.10.

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ИСТОЧНИК KP.RU