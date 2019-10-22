Самолет из Краснодара не смог приземлиться в Брянске из-за тумана
Лайнер отправился на запасной аэродром в Москве
Из-за задержки утреннего рейса позже соответственно вылетят самолеты в Сочи и Краснодар.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске из-за сильного утреннего тумана не смог сесть самолет из Краснодара. Лайнер вылетел из столицы Кубани и отправился на запасной аэропорт в Москву.
Из-за задержки утреннего рейса позже соответственно вылетят самолеты в Сочи и Краснодар, сообщают представители аэропорта "Брянск".
Отправку пассажиров из Внуково ожидают в 13.00. Из Брянска в Сочи этот же лайнер вылетит в 14.20. Обратный рейс запланирован в 17.20. А вот в Краснодар самолет отправится уже в 20.10.
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ИСТОЧНИК KP.RU