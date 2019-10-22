За продажу наркотиков осудят студента брянского училища олимпийского резерва

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-22T11:52:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске на скамье подсудимых окажется студент Брянского госучилища олимпийского резерва. Молодого человека обвиняют в распространении наркотиков, рассказали в областной прокуратуре.

По версии следствия, с февраля по март 2019 года обвиняемый вместе с подельниками сбывал наркотическое средство. Действовал бесконтактно: распространял информацию через интернет и оставлял «закладки» в Советском и Бежицком районах.

Парня задержали в марте. Взяли с поличным: наркотики нашли в одежде и личных вещах студента. Эту партию обвиняемый подготовил на продажу.

- Молодой человек признал свою вину на этапе предварительного следствия, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Уголовное дело будут рассматривать в Бежицком районном суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU