2019-10-22T11:52:03+03:00
Общество

За продажу наркотиков осудят студента брянского училища олимпийского резерва

Парень оставлял по городу «закладки»
Ольга УМАРОВА
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Парня взяли с поличным.Парня взяли с поличным.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске на скамье подсудимых окажется студент Брянского госучилища олимпийского резерва. Молодого человека обвиняют в распространении наркотиков, рассказали в областной прокуратуре.

По версии следствия, с февраля по март 2019 года обвиняемый вместе с подельниками сбывал наркотическое средство. Действовал бесконтактно: распространял информацию через интернет и оставлял «закладки» в Советском и Бежицком районах.

Парня задержали в марте. Взяли с поличным: наркотики нашли в одежде и личных вещах студента. Эту партию обвиняемый подготовил на продажу.

- Молодой человек признал свою вину на этапе предварительного следствия, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Уголовное дело будут рассматривать в Бежицком районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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