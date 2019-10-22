В Карачеве сгорел дом

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-22T09:35:54+03:00

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В брянском городе Карачев на улице Первомайской загорелся дом. Пожар произошел около пяти утра во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали два пожарных расчета. Спасатели обнаружили, что частный дом вспыхнул по всей площади.

- На тушение подали два ручных пожарных ствола, - рассказали в МЧС. - Около шести утра пожар полностью потушили.

К счастью, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU