В Карачеве сгорел дом
Пострадавших нет
Причину пожара установят эксперты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В брянском городе Карачев на улице Первомайской загорелся дом. Пожар произошел около пяти утра во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
На место выехали два пожарных расчета. Спасатели обнаружили, что частный дом вспыхнул по всей площади.
- На тушение подали два ручных пожарных ствола, - рассказали в МЧС. - Около шести утра пожар полностью потушили.
К счастью, никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU