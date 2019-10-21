Брянцы пожаловались на неработающий лифт в поликлинике №1
По словам посетителей медучреждения, на лестницах - не протолкнуться
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Жители Брянска пожаловались в соцсетях на неработающие лифты в городской поликлинике №1. По словам посетителей медучреждения, подъемники не фунционируют ни в первом, ни во втором корпусах.
- Люди жалуются,бабульки с палочками еле поднимаются, - пишут возмущенные брянцы. - Женщина сегодня сказала,что пробка на лестнице образовалась,потому что многим очень трудно подниматься.
В комментариях, некоторые пользователи отметили, что похожая ситуация и в поликлинике №4.
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ИСТОЧНИК KP.RU