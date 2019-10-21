Из Брянска в Москву пустят дополнительный поезд

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-21T18:38:01+03:00

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Между Брянском и Москвой с декабря будет курсировать еще один поезд.

О дополнительном составе на выходные попросили местные жители. Обращение брянцы оставили депутату Государственной Думы Валентину Субботу.

После этого в график движения поездов внесли изменения. Так, по пятницам и воскресеньям поезд из Брянска будет выезжать в 20.32, а из Москвы - в 23.40, сообщают в пресс-службе партии "Единая Россия".

В расписании на сайте этих рейсов пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU