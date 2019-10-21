Брянский дуэт завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по хип-хопу
Соревнования завершились на выходных в Германии
Фото: vk.com, Отдел внеучебной деятельности БФ РАНХиГС
Изменить размер текста:
Брянский дуэт отличился на чемпионате мира по хип-хопу. Алина Карасева и Екатерина Костикова завоевали бронзовую медаль соревнований.
Турнир между лучшими танцовщиками мира проходил в Германии с 15 по 19 октября. К слову, в чемпионате участвовали 90 танцоров из России.
О своем достижении девушки из Брянска рассказали в соцсетях и опубликовали видео своего победного выступления.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU