Брянский дуэт завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по хип-хопу

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-21T18:14:34+03:00

Соревнования завершились на выходных в Германии

Изменить размер текста: A A

Брянский дуэт отличился на чемпионате мира по хип-хопу. Алина Карасева и Екатерина Костикова завоевали бронзовую медаль соревнований.

Турнир между лучшими танцовщиками мира проходил в Германии с 15 по 19 октября. К слову, в чемпионате участвовали 90 танцоров из России.

О своем достижении девушки из Брянска рассказали в соцсетях и опубликовали видео своего победного выступления.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU