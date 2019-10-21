2019-10-21T18:14:34+03:00
Спорт

Брянский дуэт завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по хип-хопу

Соревнования завершились на выходных в Германии
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: vk.com, Отдел внеучебной деятельности БФ РАНХиГСФото: vk.com, Отдел внеучебной деятельности БФ РАНХиГС
Изменить размер текста:

Брянский дуэт отличился на чемпионате мира по хип-хопу. Алина Карасева и Екатерина Костикова завоевали бронзовую медаль соревнований.

Турнир между лучшими танцовщиками мира проходил в Германии с 15 по 19 октября. К слову, в чемпионате участвовали 90 танцоров из России.

О своем достижении девушки из Брянска рассказали в соцсетях и опубликовали видео своего победного выступления.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцы пожаловались на неработающий лифт в поликлинике №1
Из Брянска в Москву пустят дополнительный поезд
Брянскому краеведческому музею передали старинные книги и монеты
На трассе в Выгоничах 22 октября отключат светофор
Губернатор отметил положительную динамику в работе регионального оператора
Расстрелом краснокнижных лебедей в Дятьковском районе заинтересовались полицейские
В Брянске ограничат движение на двух железнодорожных переездах
Брянские волейболистки обыграли команду «Балтийская волна»
В Навлинском районе загорелся лес
Жителя Гордеевского района заподозрили в убийстве друга своей сестры
В Брянск с гастролями приезжает Гомельский драматический театр
Брянец получил условный срок за торговлю белорусскими сигаретами
На брянской трассе сняли на видео автомобилиста-нарушителя
Суд в Клинцах не смягчил наказание мошеннику с «чернобыльскими» выплатами