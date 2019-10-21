Расстрелом краснокнижных лебедей в Дятьковском районе заинтересовались полицейские

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-21T17:09:41+03:00

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В Дятьковском районе убили лебедей. О расстреле птиц, занесенных в Красную книгу Брянской области, сообщили жители района в соцсети. Как отмечали брянцы, неизвестные убили лебедей, который обитали на совхозном озере в деревне Неверь. Корреспондент "Комсомольской правды" в Брянске" связался с администрацией Большежуковского сельского поселения, в состав которого входит деревня.

- Действительно лебедей на нашем озере стало меньше, - пояснили в секретариате поселения. - Вчера плавали лишь трое: мать и двое подросших птенцов. Еще неделю назад их было гораздо больше.

Причину исчезновения пернатых в администрации поселения назвать не смогли. Но предположили, что другие лебеди могли улететь, потому что признаков убийства птиц - перьев или частей тел - ни на берегу, ни в воде не было.

Однако, охота на лебедей все же шла. Правда, в другом месте - в пруду на реке Олешня в поселке Дружба. Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", о гибели птиц в полицию сообщили в понедельник, 21 октября. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Им предстоит выяснить, сколько лебедей погибло, и найти виновного.

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ИСТОЧНИК KP.RU