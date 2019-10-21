В Брянск с гастролями приезжает Гомельский драматический театр

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-21T12:59:01+03:00

Гастроли продлятся с 22 по 25 октября. Фото: Елена РАКОВА

Артисты из Беларуси покажут четыре спектакля

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В Брянске с 22 по 25 октября пройдут гастроли Гомельского областного драматического театра. Артисты подготовили для зрителей четыре спектакля.

Во вторник, 22 октября, покажут лирическую комедию «Спасибо, Марго!» (16+). По сюжету в эксцентричная, взбалмошная Марго, которая когда-то увела мужа у дизайнера Лизы, неожиданно появляется в ее студии. Девушка просит бывшую соперницу приютить своего друга. Неожиданно для себя Лиза соглашается.

23 октября брянцы увидят комедию «Мужчинам вход воспрещен» (18+). А 24 и 25 октября постановки «Любовь без тормозов» (16+) и «Мою жену зовут Морис» (16+).

Напомним, гастроли гомельского театра проходят как обменные.

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ИСТОЧНИК KP.RU