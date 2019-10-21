2019-10-21T12:14:51+03:00
Происшествия

Брянец получил условный срок за торговлю белорусскими сигаретами

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

30-летнего жителя Брянска осудили за торговлю контрафактным табаком.

В октябре прошлого года горожанин купил больше 15 тысяч пачек белорусских сигарет на один миллион рублей. Всю продукцию он хранил у себя в гараже, а затем развозил на автомобиле и продавал в магазинах по области.

Суд приговорил виновного к двум годам условно с таким же испытательным сроком, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Кроме того, брянец должен заплатить штраф - 400 тысяч рублей. А сигареты уничтожат.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Гордеевского района заподозрили в убийстве друга своей сестры
В Брянск с гастролями приезжает Гомельский драматический театр
На брянской трассе сняли на видео автомобилиста-нарушителя
Суд в Клинцах не смягчил наказание мошеннику с «чернобыльскими» выплатами
В Брянской области задержали больше 600 килограммов мяса сомнительного качества
В Десногорске брянские баскетболисты разгромили «Динамо-Росэнергоатом САЭС»
В Брянске арестовали высокопоставленного полицейского, подозреваемого во взяточничестве
В Брянске под колеса легковушки попал пешеход
В Дятькове пьяный водитель иномарки протаранил легковушку и врезался в забор
Патриарх Кирилл вручил Александру Богомазу орден Серафима Саровского
Жителей Брянска возмутила парковка возле Майского парка
Водителей ждут сплошные проверки на дороге на подъезде к Брянску
Патриарх Кирилл отметил кардинальные перемены на Брянщине
«Ростелеком» представил на форуме в Брянске решения по цифровизации экономики
Брянский музыкант не прошел на шоу «Голос»
Патриарх Кирилл освятил Успенский собор в Брянске
Под Трубчевском «Лада» врезалась во внедорожник
В Клинцовском районе легковушка протаранила грузовик
Патриарх Кирилл приехал в Брянск
В воскресенье брянцев ждет 20-градусное тепло
Брянское «Динамо» выиграло всухую у волгоградского «Ротор-2»
В Брянске маршрутка №47 на «зебре» сбила девушку
В Брянске пьяный водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку
В Бежицком районе Брянска вспыхнул шашлычный киоск