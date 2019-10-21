Брянец получил условный срок за торговлю белорусскими сигаретами

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-21T12:14:51+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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30-летнего жителя Брянска осудили за торговлю контрафактным табаком.

В октябре прошлого года горожанин купил больше 15 тысяч пачек белорусских сигарет на один миллион рублей. Всю продукцию он хранил у себя в гараже, а затем развозил на автомобиле и продавал в магазинах по области.

Суд приговорил виновного к двум годам условно с таким же испытательным сроком, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Кроме того, брянец должен заплатить штраф - 400 тысяч рублей. А сигареты уничтожат.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU