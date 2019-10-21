2019-10-21T10:59:54+03:00
Происшествия

В Брянске под колеса легковушки попал пешеход

Горожанина с тяжелыми травмами госпитализировали
Елена РАКОВА
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У пострадавшего пешехода - тяжелые травмы.У пострадавшего пешехода - тяжелые травмы.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Под колеса легковушки в Брянске попал 36-летний пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов вечера в воскресенье, 20 октября, на улице Калинина.

- По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал от проспекта Московского к улице Гражданской в среднем ряду, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - В этот момент он сбил 36-летнего пешехода, который шел навстречу автомобилю по проезжей части в среднем ряду.

Пострадавшего пешехода с тяжелой сочетанной травмой, ушибом мозга, субарахноидальным кровоизлиянием, множественными переломами ребер, ушибом легки и переломом таза – госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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