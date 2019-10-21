Водителей ждут сплошные проверки на дороге на подъезде к Брянску

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-21T10:32:15+03:00

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Сотрудники Госатоиснпекции устроят сплошные проверки в Брянском районе на 114 километре автодороги Орел-Смоленск. Инспекторы будут дежурить там во вторник, 22 октября.

- Цель проверок – выявление и пресечение фактов нарушений водителями правил перевозки пассажиров, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Напоминаем, если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU