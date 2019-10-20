Патриарх Кирилл освятил Успенский собор в Брянске

20 Окт. 18:35 2019-10-20T18:36:17+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Успенский собор Свенского монастыря в брянском поселке Супонево. Божественная литургия в возрожденном храме прошла утром 20 октября, сообщает облправительство.

В богослужении участвовали первые лица города и области, благотворители и строители Успенского собора, представители русского духовенства и брянские прихожане. Церемонию транслировали на телеканале «Союз». Прямой эфир также показывали на больших экранах, которые специально установили на территории храма.

- Мое первое слово - это слово благодарности, - обратился к верующим предстоятель Русской Православной Церкви. - Благодарности всем тем, кто посвятил этому великому, историческому для Брянска делу частицу своего времени, часть своей души, часть своих средств, внимание и заботу свою. Храмы строятся не на год и не два, а на столетия. Много храмов сохранилось, возраст которых больше и тысячи лет, если говорить вообще о православном мире. Наша страна, конечно, не сохранила всех исторических святынь, потому что слишком часто она подвергалась нашествию иноплеменников.

Успенский собор возрождали восемь лет.

Патриарх передал брянскому храму образ Иверской Пресвятой Богородицы, 30 напрестольных Евангелий и художественно изданный молитвослов. Крое того, митрополиту Брянскому и Севскому Александру вручили Орден Русской Православной Церкви преподобного Андрея Иконописца II степени.

А на память о богослужении всем верующим подарили образа Свенской иконы Божией Матери с благословением патриарха.

Напомним, в 2011 году владыка дал благословление на возрождение святыни. Успенский собор возрождали восемь лет. Высота храма - 61 метр, внутри его украшает 22-метровый семиярусный иконостас - один из самых больших в нашей стране. С 2015 года в возрожденном соборе хранится точный список чудотворной Свенской (Печерской) иконы Божией Матери, которая находится в Третьяковской галерее в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU