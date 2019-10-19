Двум брянским школьникам вручили награды за спасение людей
В Брянске двух школьников наградили за спасение людей. Ивана Худякова из Карачевского района и Юлию Емельяненко из Стародубского района отметили на VIII Славянском международном экономическом форуме, который проходил в пятницу, 18 октября.
Награды юным героям вручили на дискуссионной площадке «Единая вертикаль образования». Ребятам подарили ноутбуки.
Напомним, этим летом Юлия Емельяненко вытащила из воды тонувшего ребенка. А восьмиклассник Иван Худяков в сентябре спас из горящего дома парализованного мужчину.
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ИСТОЧНИК KP.RU