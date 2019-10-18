2019-10-18T17:57:47+03:00
Общество

С начала года брянские спасатели 172 раза выезжали по ложным вызовам

Большинство звонков - об забытых сумках и пакетах
Елена РАКОВА
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С начала года в Брянске 172 раза сотрудники МЧС выезжали на так называемые ложные выезды. Об этом рассказали на первом заседании правового комитета брянского горсовета.

- Значительная часть таких звонков поступает от бдительных граждан, которые не проходят мимо оставленных в общественных местах пакетов, - рассказал начальник МКУ «Управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска» Андрей Скляр. - К счастью, ни один из таких вызовов не стал причиной чрезвычайной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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