На выходных в Брянске будут ловить пьяных автомобилистов

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-18T17:36:40+03:00

В субботу полицейские будут дежурить с 0.30 до 1.00 у железнодорожного вокзала в Володарском районе. А в воскресенье в это же время - у кольца Самолета. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

На выходных, 19 и 20 октября, брянских водителей ждут очередные сплошные проверки.

В субботу полицейские будут дежурить с 0.30 до 1.00 у железнодорожного вокзала в Володарском районе. А в воскресенье в это же время - у кольца Самолета.

Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов.

В городской Госавтоинспекции напоминают, если видели пьяного за рулем либо поведение водителя вызывает у вас сомнение, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону: 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU