2019-10-18T17:36:40+03:00
Общество

На выходных в Брянске будут ловить пьяных автомобилистов

Сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки водителей
Мария Дедкова
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В субботу полицейские будут дежурить с 0.30 до 1.00 у железнодорожного вокзала в Володарском районе. А в воскресенье в это же время - у кольца Самолета.В субботу полицейские будут дежурить с 0.30 до 1.00 у железнодорожного вокзала в Володарском районе. А в воскресенье в это же время - у кольца Самолета.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На выходных, 19 и 20 октября, брянских водителей ждут очередные сплошные проверки.

В субботу полицейские будут дежурить с 0.30 до 1.00 у железнодорожного вокзала в Володарском районе. А в воскресенье в это же время - у кольца Самолета.

Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов.

В городской Госавтоинспекции напоминают, если видели пьяного за рулем либо поведение водителя вызывает у вас сомнение, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону: 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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