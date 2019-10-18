В Брянске из-за приезда патриарха Кирилла ограничат парковку у детской областной больницы
В Брянске 20 октября из-за визита патриарха Кирилла ограничат парковку у детской областной больницы. Оставить машину нельзя будет с 7.00 до 15.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Патриарх освятит Успенский собор, а также посетит онкогематологический центр при детской областной больнице.
К слову, в Брянске 19 октября в центре города также ограничат парковку. С 8.00 до 18.00 проехать нельзя будет от улицы Фокина до бульвара Гагарина.
Исключение во всех случаях сделают только для машин оперативных служб и спецавтомобилей.
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ИСТОЧНИК KP.RU