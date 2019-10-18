2019-10-18T17:10:04+03:00
Общество

В Брянске из-за приезда патриарха Кирилла ограничат парковку у детской областной больницы

Священнослужитель посетит медицинское учреждение
Мария Дедкова
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В детской областной больнице готовятся к визиту священнослужителя.В детской областной больнице готовятся к визиту священнослужителя.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянске 20 октября из-за визита патриарха Кирилла ограничат парковку у детской областной больницы. Оставить машину нельзя будет с 7.00 до 15.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Патриарх освятит Успенский собор, а также посетит онкогематологический центр при детской областной больнице.

К слову, в Брянске 19 октября в центре города также ограничат парковку. С 8.00 до 18.00 проехать нельзя будет от улицы Фокина до бульвара Гагарина.

Исключение во всех случаях сделают только для машин оперативных служб и спецавтомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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